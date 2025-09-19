- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
37 (46.83%)
Loss Trade:
42 (53.16%)
Best Trade:
1 408.05 USD
Worst Trade:
-2 130.00 USD
Profitto lordo:
16 108.38 USD (90 443 pips)
Perdita lorda:
-7 468.26 USD (30 227 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (499.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 644.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
85.83%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
79 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
109.37 USD
Profitto medio:
435.36 USD
Perdita media:
-177.82 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 180.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 260.66 USD (3)
Crescita mensile:
6.67%
Previsione annuale:
80.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
972.57 USD
Massimale:
2 566.42 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (2 630.22 USD)
Per equità:
0.77% (836.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|38
|XAUUSD
|28
|SP500
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|6.6K
|XAUUSD
|1.9K
|SP500
|139
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|41K
|XAUUSD
|18K
|SP500
|734
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 408.05 USD
Worst Trade: -2 130 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +499.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 180.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 231
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
On this system I primarily trade Nasdaq and Gold on a technical based system that I developed.
All trades are manually executed.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
9%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
17
0%
79
46%
86%
2.15
109.37
USD
USD
3%
1:200