John Louis Harrow

Nasdaq Gold

John Louis Harrow
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
37 (46.83%)
Loss Trade:
42 (53.16%)
Best Trade:
1 408.05 USD
Worst Trade:
-2 130.00 USD
Profitto lordo:
16 108.38 USD (90 443 pips)
Perdita lorda:
-7 468.26 USD (30 227 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (499.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 644.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
85.83%
Massimo carico di deposito:
7.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.37
Long Trade:
79 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
109.37 USD
Profitto medio:
435.36 USD
Perdita media:
-177.82 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 180.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 260.66 USD (3)
Crescita mensile:
6.67%
Previsione annuale:
80.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
972.57 USD
Massimale:
2 566.42 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (2 630.22 USD)
Per equità:
0.77% (836.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 38
XAUUSD 28
SP500 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 6.6K
XAUUSD 1.9K
SP500 139
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 41K
XAUUSD 18K
SP500 734
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 408.05 USD
Worst Trade: -2 130 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +499.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 180.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.52 × 231
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
On this system I primarily trade Nasdaq and Gold on a technical based system that I developed. 

All trades are manually executed.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.8% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
