SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bard
Askar Minigaliev

Bard

Askar Minigaliev
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
5.85 USD
Worst Trade:
-6.47 USD
Profitto lordo:
34.48 USD (3 424 pips)
Perdita lorda:
-35.78 USD (3 503 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (17.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
77.19%
Massimo carico di deposito:
9.67%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
5.75 USD
Perdita media:
-5.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.50 USD (3)
Crescita mensile:
-1.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.77 USD
Massimale:
18.77 USD (18.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.69% (18.69 USD)
Per equità:
13.69% (13.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 3
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2
AUDUSD 5
USDCAD -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -46
AUDUSD 545
USDCAD -578
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.85 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.49 USD
Massima perdita consecutiva: -16.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.55 × 2925
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.22 × 433
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 422
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.21 × 24
BCS5-Real
2.64 × 14
Exness-MT5Real28
2.67 × 3
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Share of trading days is too low
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bard
100USD al mese
-1%
0
0
USD
99
USD
2
100%
12
50%
77%
0.96
-0.11
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.