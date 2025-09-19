- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
5.85 USD
Worst Trade:
-6.47 USD
Profitto lordo:
34.48 USD (3 424 pips)
Perdita lorda:
-35.78 USD (3 503 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (17.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
77.19%
Massimo carico di deposito:
9.67%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
5.75 USD
Perdita media:
-5.96 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.50 USD (3)
Crescita mensile:
-1.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.77 USD
Massimale:
18.77 USD (18.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.69% (18.69 USD)
Per equità:
13.69% (13.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-2
|AUDUSD
|5
|USDCAD
|-5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-46
|AUDUSD
|545
|USDCAD
|-578
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.85 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.49 USD
Massima perdita consecutiva: -16.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 2925
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.22 × 433
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 422
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.21 × 24
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Exness-MT5Real28
|2.67 × 3
