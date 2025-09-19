SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The GBPJPY
Abdussuhud

The GBPJPY

Abdussuhud
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
10 (45.45%)
Loss Trade:
12 (54.55%)
Best Trade:
1.57 USD
Worst Trade:
-3.46 USD
Profitto lordo:
6.54 USD (963 pips)
Perdita lorda:
-18.03 USD (2 428 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
26.64%
Massimo carico di deposito:
41.87%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
1 (4.55%)
Short Trade:
21 (95.45%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.15 USD (4)
Crescita mensile:
-3.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.09 USD
Massimale:
15.43 USD (5.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (15.43 USD)
Per equità:
8.18% (24.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 15
EURJPY 6
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 1
EURJPY -11
EURUSD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 165
EURJPY -1.6K
EURUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.57 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3.34 USD
Massima perdita consecutiva: -6.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Axi-US02-Live
0.00 × 2
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Activtrades-5
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 5
BCS-Real
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 3
505 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 13:01
Share of trading days is too low
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The GBPJPY
30USD al mese
-4%
0
0
USD
1
USD
1
100%
22
45%
27%
0.36
-0.52
USD
8%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.