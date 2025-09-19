- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
10 (45.45%)
Loss Trade:
12 (54.55%)
Best Trade:
1.57 USD
Worst Trade:
-3.46 USD
Profitto lordo:
6.54 USD (963 pips)
Perdita lorda:
-18.03 USD (2 428 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (3.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
26.64%
Massimo carico di deposito:
41.87%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
1 (4.55%)
Short Trade:
21 (95.45%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-6.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.15 USD (4)
Crescita mensile:
-3.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.09 USD
Massimale:
15.43 USD (5.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (15.43 USD)
Per equità:
8.18% (24.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|EURJPY
|6
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|-11
|EURUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|165
|EURJPY
|-1.6K
|EURUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.57 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3.34 USD
Massima perdita consecutiva: -6.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 5
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 3
