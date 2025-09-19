SegnaliSezioni
Channarong Ponsrila

DeepScalperEaV5

Channarong Ponsrila
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
200 (81.63%)
Loss Trade:
45 (18.37%)
Best Trade:
135.27 USD
Worst Trade:
-48.38 USD
Profitto lordo:
1 328.25 USD (261 441 pips)
Perdita lorda:
-520.29 USD (164 705 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (65.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
5.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
247
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.89
Long Trade:
84 (34.29%)
Short Trade:
161 (65.71%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
6.64 USD
Perdita media:
-11.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-117.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.35 USD (4)
Crescita mensile:
7.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.35 USD (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (117.35 USD)
Per equità:
7.91% (919.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 97
USDJPY 42
EURUSD 36
GBPJPY 35
NZDUSD 20
AUDUSD 15
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 464
USDJPY 61
EURUSD 147
GBPJPY 58
NZDUSD 42
AUDUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 87K
USDJPY 3.8K
EURUSD -10
GBPJPY 2.3K
NZDUSD 1.9K
AUDUSD 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.27 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +65.17 USD
Massima perdita consecutiva: -117.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
LandPrime-Live3
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
JAFX-Real3
0.00 × 8
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 6
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 3
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
UNFX-Asia
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 20
TitanFX-04
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
512 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 08:48
Share of trading days is too low
2025.09.19 08:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 07:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DeepScalperEaV5
30USD al mese
7%
0
0
USD
12K
USD
2
100%
245
81%
99%
2.55
3.30
USD
8%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.