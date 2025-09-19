- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
200 (81.63%)
Loss Trade:
45 (18.37%)
Best Trade:
135.27 USD
Worst Trade:
-48.38 USD
Profitto lordo:
1 328.25 USD (261 441 pips)
Perdita lorda:
-520.29 USD (164 705 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (65.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
5.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
247
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.89
Long Trade:
84 (34.29%)
Short Trade:
161 (65.71%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
6.64 USD
Perdita media:
-11.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-117.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.35 USD (4)
Crescita mensile:
7.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.35 USD (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.04% (117.35 USD)
Per equità:
7.91% (919.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|97
|USDJPY
|42
|EURUSD
|36
|GBPJPY
|35
|NZDUSD
|20
|AUDUSD
|15
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|464
|USDJPY
|61
|EURUSD
|147
|GBPJPY
|58
|NZDUSD
|42
|AUDUSD
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|87K
|USDJPY
|3.8K
|EURUSD
|-10
|GBPJPY
|2.3K
|NZDUSD
|1.9K
|AUDUSD
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.27 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +65.17 USD
Massima perdita consecutiva: -117.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 6
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
