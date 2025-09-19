SegnaliSezioni
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP31

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 123%
PoTaiBullion-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
444
Profit Trade:
330 (74.32%)
Loss Trade:
114 (25.68%)
Best Trade:
398.00 USD
Worst Trade:
-386.40 USD
Profitto lordo:
5 457.47 USD (49 026 pips)
Perdita lorda:
-1 394.03 USD (25 136 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (782.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
825.40 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
64.10%
Massimo carico di deposito:
6.05%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
8.48
Long Trade:
201 (45.27%)
Short Trade:
243 (54.73%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
9.15 USD
Profitto medio:
16.54 USD
Perdita media:
-12.23 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-479.40 USD (2)
Crescita mensile:
43.67%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
479.40 USD (12.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.40% (479.40 USD)
Per equità:
12.44% (687.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.P 228
USDJPY.P 182
XAUUSD.P 34
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.P 131
USDJPY.P 2.7K
XAUUSD.P 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.P -1.8K
USDJPY.P 23K
XAUUSD.P 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.00 USD
Worst Trade: -386 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +782.64 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PoTaiBullion-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

info +55(88)997318682
Non ci sono recensioni
