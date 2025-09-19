SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Semi VolAlgo V4
Muhammad Arief Graifhan Ramadhani

Semi VolAlgo V4

Muhammad Arief Graifhan Ramadhani
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
Exness-MT5Real26
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
108 (70.58%)
Loss Trade:
45 (29.41%)
Best Trade:
25.75 USD
Worst Trade:
-40.51 USD
Profitto lordo:
514.70 USD (23 262 826 pips)
Perdita lorda:
-420.91 USD (499 664 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (62.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.13 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.49%
Massimo carico di deposito:
242.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
100 (65.36%)
Short Trade:
53 (34.64%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-9.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.10 USD (3)
Crescita mensile:
9.99%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.36 USD
Massimale:
155.35 USD (35.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.50% (155.35 USD)
Per equità:
88.91% (108.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 127
BTCUSD 15
AUDCAD 2
US30_x10 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 69
BTCUSD 16
AUDCAD 2
US30_x10 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 69K
BTCUSD 233K
AUDCAD 125
US30_x10 36
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.75 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.87 USD
Massima perdita consecutiva: -14.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real26
17.78 × 23
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Combined EA trade and manual trade
Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 11:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 10:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 19:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati