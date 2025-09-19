- Crescita
Trade:
153
Profit Trade:
108 (70.58%)
Loss Trade:
45 (29.41%)
Best Trade:
25.75 USD
Worst Trade:
-40.51 USD
Profitto lordo:
514.70 USD (23 262 826 pips)
Perdita lorda:
-420.91 USD (499 664 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (62.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.13 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.49%
Massimo carico di deposito:
242.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
100 (65.36%)
Short Trade:
53 (34.64%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-9.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.10 USD (3)
Crescita mensile:
9.99%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.36 USD
Massimale:
155.35 USD (35.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.50% (155.35 USD)
Per equità:
88.91% (108.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|15
|AUDCAD
|2
|US30_x10
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|16
|AUDCAD
|2
|US30_x10
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|69K
|BTCUSD
|233K
|AUDCAD
|125
|US30_x10
|36
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.75 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.87 USD
Massima perdita consecutiva: -14.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|17.78 × 23
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Combined EA trade and manual trade
