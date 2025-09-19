- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
7 (33.33%)
Loss Trade:
14 (66.67%)
Best Trade:
271.32 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
527.38 USD (4 903 pips)
Perdita lorda:
-1 040.79 USD (6 713 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (463.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
9.10%
Massimo carico di deposito:
93.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
13 (61.90%)
Short Trade:
8 (38.10%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-24.45 USD
Profitto medio:
75.34 USD
Perdita media:
-74.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-479.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescita mensile:
-41.16%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
513.41 USD
Massimale:
973.27 USD (173.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.34% (973.27 USD)
Per equità:
47.32% (211.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|-513
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +271.32 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +463.38 USD
Massima perdita consecutiva: -479.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
支撐阻力全自動化交易
