Zheng Hui Cheng

Supply

Zheng Hui Cheng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -41%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
7 (33.33%)
Loss Trade:
14 (66.67%)
Best Trade:
271.32 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
527.38 USD (4 903 pips)
Perdita lorda:
-1 040.79 USD (6 713 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (463.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
9.10%
Massimo carico di deposito:
93.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
13 (61.90%)
Short Trade:
8 (38.10%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-24.45 USD
Profitto medio:
75.34 USD
Perdita media:
-74.34 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-479.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-557.46 USD (6)
Crescita mensile:
-41.16%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
513.41 USD
Massimale:
973.27 USD (173.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.34% (973.27 USD)
Per equità:
47.32% (211.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -513
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +271.32 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +463.38 USD
Massima perdita consecutiva: -479.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

支撐阻力全自動化交易
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 03:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 08:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.19 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
