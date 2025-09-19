SegnaliSezioni
Theerut Krueawan

ORDER 2

Theerut Krueawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
7.90 USD
Worst Trade:
-4.38 USD
Profitto lordo:
27.34 USD (2 748 pips)
Perdita lorda:
-8.19 USD (804 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (19.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
46.14%
Massimo carico di deposito:
2.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.34
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
1.74 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.19 USD (3)
Crescita mensile:
1.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
8.19 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.81% (8.19 USD)
Per equità:
5.58% (56.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD-STD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD-STD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD-STD 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.90 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +19.31 USD
Massima perdita consecutiva: -8.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 08:12
Share of trading days is too low
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 06:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 05:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.19 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 05:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
