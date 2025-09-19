- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
1.88 USD
Worst Trade:
-3.70 USD
Profitto lordo:
4.74 USD (702 pips)
Perdita lorda:
-10.69 USD (1 571 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.74 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
13.95%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-2.14 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.60 USD (5)
Crescita mensile:
-6.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.95 USD
Massimale:
10.65 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.55% (10.65 USD)
Per equità:
5.58% (5.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|-6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-869
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4.74 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 18
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
FXGT-Live
|19.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
3
100%
9
44%
14%
0.44
-0.66
USD
USD
11%
1:500