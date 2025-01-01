SegnaliSezioni
Segnali / Emperor 163
404

Purtroppo, il segnale Emperor 163 è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Aleksandr Valutsa:

Smart Entry Exispro MT4 524
Crescita
43%
Abbonati
0
Settimane
63
Trade
180
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.53
DD massimo
12%
Alpha Wave Robo MT5 118
Crescita
26%
Abbonati
0
Settimane
5
Trade
29
Vincita
82%
Fattore di profitto
2.50
DD massimo
12%
Price Action Alert Classic MT5 322
Crescita
18%
Abbonati
0
Settimane
3
Trade
16
Vincita
81%
Fattore di profitto
2.84
DD massimo
9%
Signal Horizon Classic MT5 471
Crescita
11%
Abbonati
0
Settimane
3
Trade
18
Vincita
55%
Fattore di profitto
2.23
DD massimo
10%
Trade Signal Pro Classic MT5 323
Crescita
17%
Abbonati
0
Settimane
2
Trade
14
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.99
DD massimo
7%
Trend Trigger Classic MT5 318
Crescita
29%
Abbonati
0
Settimane
3
Trade
17
Vincita
88%
Fattore di profitto
9.23
DD massimo
3%
Trade Sphere Robo MT4 014
Crescita
28%
Abbonati
0
Settimane
106
Trade
79
Vincita
59%
Fattore di profitto
1.20
DD massimo
38%
Trend Hunter Robo MT4 040
Crescita
55%
Abbonati
0
Settimane
104
Trade
96
Vincita
82%
Fattore di profitto
2.53
DD massimo
28%

O seleziona da altri segnali 5 MetaTrader:

NoPain MT5
Crescita
1 583%
Abbonati
69
Settimane
209
Trade
5490
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
OnlyUJ
Crescita
213%
Abbonati
10
Settimane
68
Trade
414
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.32
DD massimo
17%
Deux ex machina
Crescita
5 113%
Abbonati
4
Settimane
233
Trade
1423
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 943%
Abbonati
14
Settimane
228
Trade
14484
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
479%
Abbonati
8
Settimane
79
Trade
558
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.23
DD massimo
34%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
456%
Abbonati
18
Settimane
124
Trade
1137
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
132%
Abbonati
15
Settimane
54
Trade
182
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.37
DD massimo
22%
MagicGW audcad L
Crescita
1 457%
Abbonati
105
Settimane
46
Trade
1516
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.38
DD massimo
28%
Daily Gold Sniper
Crescita
506%
Abbonati
11
Settimane
40
Trade
131
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.99
DD massimo
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 766%
Abbonati
26
Settimane
152
Trade
583
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.53
DD massimo
10%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2200 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.