Segnali / Emperor 163
Purtroppo, il segnale Emperor 163 è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di Aleksandr Valutsa:
- Crescita
- 43%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 63
- Trade
- 180
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.53
- DD massimo
- 12%
- Crescita
- 26%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 5
- Trade
- 29
- Vincita
- 82%
- Fattore di profitto
- 2.50
- DD massimo
- 12%
- Crescita
- 18%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 3
- Trade
- 16
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 2.84
- DD massimo
- 9%
- Crescita
- 11%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 3
- Trade
- 18
- Vincita
- 55%
- Fattore di profitto
- 2.23
- DD massimo
- 10%
- Crescita
- 17%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 2
- Trade
- 14
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.99
- DD massimo
- 7%
- Crescita
- 29%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 3
- Trade
- 17
- Vincita
- 88%
- Fattore di profitto
- 9.23
- DD massimo
- 3%
- Crescita
- 28%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 106
- Trade
- 79
- Vincita
- 59%
- Fattore di profitto
- 1.20
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 55%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 104
- Trade
- 96
- Vincita
- 82%
- Fattore di profitto
- 2.53
- DD massimo
- 28%
O seleziona da altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 583%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 209
- Trade
- 5490
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 213%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 68
- Trade
- 414
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.32
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 5 113%
- Abbonati
- 4
- Settimane
- 233
- Trade
- 1423
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 5 943%
- Abbonati
- 14
- Settimane
- 228
- Trade
- 14484
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 54%
- Crescita
- 479%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 79
- Trade
- 558
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.23
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 456%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 124
- Trade
- 1137
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.57
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 132%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 54
- Trade
- 182
- Vincita
- 84%
- Fattore di profitto
- 1.37
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 457%
- Abbonati
- 105
- Settimane
- 46
- Trade
- 1516
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.38
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 506%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 40
- Trade
- 131
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 1.99
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 766%
- Abbonati
- 26
- Settimane
- 152
- Trade
- 583
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.53
- DD massimo
- 10%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.