- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
166 (67.75%)
Loss Trade:
79 (32.24%)
Best Trade:
56.10 USD
Worst Trade:
-46.20 USD
Profitto lordo:
930.72 USD (23 478 pips)
Perdita lorda:
-604.73 USD (28 311 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
11.47%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
216
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
245 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
5.61 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.75 USD (3)
Crescita mensile:
10.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.96 USD
Massimale:
97.21 USD (2.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.92% (97.21 USD)
Per equità:
9.85% (323.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.10 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.15 USD
Massima perdita consecutiva: -42.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 14
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 154
|
Axi-US12-Live
|1.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Pepperstone-Edge11
|1.82 × 710
|
Tickmill-Live05
|1.95 × 1861
|
Pepperstone-Demo02
|2.27 × 11
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|3.75 × 56
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|4.07 × 44
|
ICMarkets-Live20
|4.11 × 9
|
ICMarkets-Live10
|4.50 × 44
|
ICMarketsSC-Live06
|5.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|8.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|9.00 × 1
|
FBS-Real-7
|13.00 × 4
Date start : 19 Sep 2025
Initial deposit: US$3000
GS C201 AI assisted bias setting
