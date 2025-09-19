SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CL GS C201 XAUUSD ai 7479P
Kwok Hung Johnson Tam

CL GS C201 XAUUSD ai 7479P

Kwok Hung Johnson Tam
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 11%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
166 (67.75%)
Loss Trade:
79 (32.24%)
Best Trade:
56.10 USD
Worst Trade:
-46.20 USD
Profitto lordo:
930.72 USD (23 478 pips)
Perdita lorda:
-604.73 USD (28 311 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
11.47%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
216
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
3.35
Long Trade:
245 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
5.61 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-42.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.75 USD (3)
Crescita mensile:
10.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.96 USD
Massimale:
97.21 USD (2.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.92% (97.21 USD)
Per equità:
9.85% (323.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.10 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.15 USD
Massima perdita consecutiva: -42.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 14
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.25 × 154
Axi-US12-Live
1.29 × 7
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Pepperstone-Edge11
1.82 × 710
Tickmill-Live05
1.95 × 1861
Pepperstone-Demo02
2.27 × 11
Pepperstone-Edge02
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
3.75 × 56
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
Pepperstone-Edge05
4.07 × 44
ICMarkets-Live20
4.11 × 9
ICMarkets-Live10
4.50 × 44
ICMarketsSC-Live06
5.00 × 2
ICMarkets-Live04
8.50 × 2
ICMarketsSC-Live16
9.00 × 1
FBS-Real-7
13.00 × 4
6 più
Date start : 19 Sep 2025

Initial deposit: US$3000

GS C201 AI assisted bias setting

Non ci sono recensioni
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 05:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 04:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.19 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
