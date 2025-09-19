SegnaliSezioni
Soldiers

Denis Lopez Perez
0 recensioni
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -45%
Forex.com-Live 120
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
14 (43.75%)
Loss Trade:
18 (56.25%)
Best Trade:
19.00 USD
Worst Trade:
-23.20 USD
Profitto lordo:
103.49 USD (8 437 pips)
Perdita lorda:
-153.22 USD (13 301 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (26.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
48.36%
Massimo carico di deposito:
99.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-54.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.36 USD (6)
Crescita mensile:
-20.84%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.49 USD
Massimale:
76.49 USD (76.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.72% (76.49 USD)
Per equità:
9.94% (5.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 7
EURUSD 7
GBPJPY 6
USDJPY 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -23
EURUSD -5
GBPJPY -38
USDJPY 7
AUDUSD -18
GBPUSD 19
NZDUSD 8
AUDCAD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -3.3K
EURUSD -891
GBPJPY -3.3K
USDJPY 1K
AUDUSD 274
GBPUSD 960
NZDUSD 397
AUDCAD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.00 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.76 USD
Massima perdita consecutiva: -54.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 120" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 123
0.08 × 12
Forex.com-Live 125
0.11 × 9
OANDA-v20 Live-1
0.60 × 78
OANDA-v20 Live-2
0.75 × 8
Never give up
Non ci sono recensioni
2025.10.08 08:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 22:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 02:57
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 2.12% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
80% of trades performed within 11 days. This comprises 1.37% of days out of the 803 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 02:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 02:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
