- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
14 (43.75%)
Loss Trade:
18 (56.25%)
Best Trade:
19.00 USD
Worst Trade:
-23.20 USD
Profitto lordo:
103.49 USD (8 437 pips)
Perdita lorda:
-153.22 USD (13 301 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (26.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
48.36%
Massimo carico di deposito:
99.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-54.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.36 USD (6)
Crescita mensile:
-20.84%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.49 USD
Massimale:
76.49 USD (76.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.72% (76.49 USD)
Per equità:
9.94% (5.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|7
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-23
|EURUSD
|-5
|GBPJPY
|-38
|USDJPY
|7
|AUDUSD
|-18
|GBPUSD
|19
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-3.3K
|EURUSD
|-891
|GBPJPY
|-3.3K
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|960
|NZDUSD
|397
|AUDCAD
|-4
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.00 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +26.76 USD
Massima perdita consecutiva: -54.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 120" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Never give up
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
605
USD
USD
117
37%
32
43%
48%
0.67
-1.55
USD
USD
48%
1:50