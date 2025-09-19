- Crescita
Trade:
454
Profit Trade:
275 (60.57%)
Loss Trade:
179 (39.43%)
Best Trade:
37.50 USD
Worst Trade:
-25.99 USD
Profitto lordo:
977.06 USD (862 714 pips)
Perdita lorda:
-906.22 USD (893 102 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (22.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
40.48%
Massimo carico di deposito:
25.74%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
460
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
325 (71.59%)
Short Trade:
129 (28.41%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-5.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-144.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.12 USD (10)
Crescita mensile:
7.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.10 USD (14.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.25% (167.10 USD)
Per equità:
36.72% (377.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-30K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.50 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +22.97 USD
Massima perdita consecutiva: -144.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
