Chan Wah Lee

Rzscalper7

Chan Wah Lee
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
0.50 USD
Worst Trade:
-2.09 USD
Profitto lordo:
1.25 USD (183 pips)
Perdita lorda:
-4.33 USD (403 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
0.07%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
8 (61.54%)
Short Trade:
5 (38.46%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.16 USD (2)
Crescita mensile:
-3.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.10 USD
Massimale:
4.16 USD (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (4.16 USD)
Per equità:
1.95% (1.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.i 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.i -3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.i -220
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.70 USD
Massima perdita consecutiva: -4.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The forex trading strategy based on market price breakout analysis. No martingale, grid, averaging, and other risky trading strategy.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 12:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 11:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 00:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.19 00:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 00:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
