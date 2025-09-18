- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
30 (85.71%)
Loss Trade:
5 (14.29%)
Best Trade:
14.15 USD
Worst Trade:
-58.40 USD
Profitto lordo:
157.26 USD (112 795 pips)
Perdita lorda:
-124.17 USD (71 955 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (88.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.55 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
173.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
11 (31.43%)
Short Trade:
24 (68.57%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-24.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-102.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.54 USD (2)
Crescita mensile:
11.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.54 USD (48.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.90% (102.54 USD)
Per equità:
62.23% (352.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|1
|USDJPY
|0
|NZDUSD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|117
|USDJPY
|52
|NZDUSD
|-47
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.15 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +88.55 USD
Massima perdita consecutiva: -102.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 35
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 456
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 262
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.62 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.68 × 6163
|
Swissquote-Server
|2.13 × 15189
|
FxPro-ECN
|3.79 × 29
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
783
USD
USD
2
0%
35
85%
97%
1.26
0.95
USD
USD
62%
1:100