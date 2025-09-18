SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JpW TrackRecord
Joao Paulo Vinagre Alves Cirqueira

JpW TrackRecord

Joao Paulo Vinagre Alves Cirqueira
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
30 (85.71%)
Loss Trade:
5 (14.29%)
Best Trade:
14.15 USD
Worst Trade:
-58.40 USD
Profitto lordo:
157.26 USD (112 795 pips)
Perdita lorda:
-124.17 USD (71 955 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (88.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.55 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
97.35%
Massimo carico di deposito:
173.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
11 (31.43%)
Short Trade:
24 (68.57%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-24.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-102.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.54 USD (2)
Crescita mensile:
11.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.54 USD (48.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.90% (102.54 USD)
Per equità:
62.23% (352.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 30
EURUSD 2
USDJPY 2
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32
EURUSD 1
USDJPY 0
NZDUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
EURUSD 117
USDJPY 52
NZDUSD -47
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.15 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +88.55 USD
Massima perdita consecutiva: -102.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 35
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 456
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 262
ForexTimeFXTM-MT5
0.62 × 34
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.68 × 6163
Swissquote-Server
2.13 × 15189
FxPro-ECN
3.79 × 29
Alpari-MT5
4.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 17:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 01:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 00:57
Share of trading days is too low
2025.09.19 00:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 23:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
