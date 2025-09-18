- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
43 (43.00%)
Loss Trade:
57 (57.00%)
Best Trade:
27.73 USD
Worst Trade:
-76.42 USD
Profitto lordo:
104.90 USD (354 636 pips)
Perdita lorda:
-212.31 USD (253 625 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
58.08%
Massimo carico di deposito:
168.73%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
47 (47.00%)
Short Trade:
53 (53.00%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-98.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.47 USD (13)
Crescita mensile:
-67.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.63 USD
Massimale:
178.86 USD (112.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.29% (178.86 USD)
Per equità:
65.47% (105.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|84
|NDX
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|2
|NZDJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|25
|NDX
|-120
|EURJPY
|-11
|EURUSD
|-1
|XAUUSD
|0
|NZDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|119K
|NDX
|-17K
|EURJPY
|-556
|EURUSD
|-38
|XAUUSD
|2
|NZDJPY
|-64
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.73 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +30.65 USD
Massima perdita consecutiva: -98.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SevenStarMarkeets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Apex Index & Forex is a disciplined manual strategy trading major global indices and forex pairs. We believe performance comes from strategic patience, not constant activity. Our method combines macro and technical analysis to identify high-probability momentum setups, enforced by strict risk management protocols. This calculated approach aims to navigate volatility for consistent, risk-aware returns. The path to the apex is a marathon.
