- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
12 (50.00%)
Loss Trade:
12 (50.00%)
Best Trade:
52.43 USD
Worst Trade:
-34.11 USD
Profitto lordo:
169.60 USD (11 936 pips)
Perdita lorda:
-246.70 USD (12 769 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
20.69%
Massimo carico di deposito:
12.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
5 (20.83%)
Short Trade:
19 (79.17%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-3.21 USD
Profitto medio:
14.13 USD
Perdita media:
-20.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-73.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.26 USD (4)
Crescita mensile:
-2.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.69 USD
Massimale:
156.39 USD (4.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (153.31 USD)
Per equità:
5.77% (160.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|$$US100
|7
|USDCAD
|7
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|$$US100
|-55
|USDCAD
|-105
|NZDUSD
|25
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|713
|$$US100
|-1.1K
|USDCAD
|-539
|NZDUSD
|132
|USDCHF
|7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.43 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.59 USD
Massima perdita consecutiva: -73.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
2
0%
24
50%
21%
0.68
-3.21
USD
USD
6%
1:500