- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.66 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
34.61 USD (3 449 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (34.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.61 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
84.58%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.88 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
17.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.93% (39.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|8
|USDJPY
|3
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDUSD
|161
|NZDJPY
|558
|USDJPY
|481
|CADJPY
|149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +34.61 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 80
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 85
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live22
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
235
USD
USD
3
0%
12
100%
85%
n/a
2.88
USD
USD
18%
1:300