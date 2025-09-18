- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
30.25 USD
Worst Trade:
-0.75 USD
Profitto lordo:
92.47 USD (1 529 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (51.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.00
Attività di trading:
93.32%
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
122.29
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
123.29
Profitto previsto:
10.19 USD
Profitto medio:
11.56 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 USD (1)
Crescita mensile:
0.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.75 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.75 USD)
Per equità:
6.21% (626.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|48
|EURGBP
|26
|USDCAD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1K
|EURGBP
|289
|USDCAD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.25 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 205
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 156
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 11
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 12
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 196
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
