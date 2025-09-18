- Crescita
Trade:
677
Profit Trade:
395 (58.34%)
Loss Trade:
282 (41.65%)
Best Trade:
17.66 USD
Worst Trade:
-29.10 USD
Profitto lordo:
590.91 USD (54 023 pips)
Perdita lorda:
-545.11 USD (40 444 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (15.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
62.59%
Massimo carico di deposito:
24.60%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
549
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
664 (98.08%)
Short Trade:
13 (1.92%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-1.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-23.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.87 USD (8)
Crescita mensile:
11.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.97 USD
Massimale:
151.28 USD (45.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.74% (151.25 USD)
Per equità:
3.07% (7.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|677
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.66 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.80 USD
Massima perdita consecutiva: -23.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
11%
0
0
USD
USD
471
USD
USD
2
0%
677
58%
63%
1.08
0.07
USD
USD
33%
1:500