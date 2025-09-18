- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.14 USD (813 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (8.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
27.46
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.83% (2.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|813
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 11
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
268 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
2
100%
8
100%
9%
n/a
1.02
USD
USD
3%
1:200