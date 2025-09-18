- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
4.01 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
11.60 USD (1 249 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
53.08%
Massimo carico di deposito:
6.78%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
231.00
Long Trade:
6 (37.50%)
Short Trade:
10 (62.50%)
Fattore di profitto:
232.00
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
0.77 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
5.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.05 USD)
Per equità:
1.32% (2.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 159
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.89 × 36
|
Tickmill-Live02
|0.92 × 675
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
Tickmill-Live
|0.98 × 442
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 957
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.13 × 242
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 9
|
Tickmill-Live04
|1.25 × 227
