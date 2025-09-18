- Crescita
Trade:
414
Profit Trade:
284 (68.59%)
Loss Trade:
130 (31.40%)
Best Trade:
127.02 USD
Worst Trade:
-453.57 USD
Profitto lordo:
3 968.14 USD (123 499 pips)
Perdita lorda:
-3 539.29 USD (65 704 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (186.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.80 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.02%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
220 (53.14%)
Short Trade:
194 (46.86%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-27.23 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-397.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.17 USD (3)
Crescita mensile:
4.60%
Previsione annuale:
55.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
242.71 USD
Massimale:
825.81 USD (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.79% (825.81 USD)
Per equità:
4.36% (458.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|EURCHF
|31
|EURSGD
|24
|GBPNZD
|23
|GBPAUD
|16
|EURUSD
|13
|EURNZD
|11
|EURAUD
|11
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|9
|CADCHF
|6
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-164
|EURCHF
|65
|EURSGD
|34
|GBPNZD
|20
|GBPAUD
|19
|EURUSD
|140
|EURNZD
|137
|EURAUD
|17
|NZDUSD
|87
|USDCAD
|11
|CADCHF
|14
|EURCAD
|31
|NZDCAD
|4
|NZDCHF
|7
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|-4
|GBPUSD
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|EURCHF
|3.1K
|EURSGD
|2K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPAUD
|298
|EURUSD
|3K
|EURNZD
|5.7K
|EURAUD
|-1.8K
|NZDUSD
|3.1K
|USDCAD
|251
|CADCHF
|631
|EURCAD
|1.6K
|NZDCAD
|310
|NZDCHF
|305
|GBPCAD
|215
|USDCHF
|-167
|GBPUSD
|189
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.02 USD
Worst Trade: -454 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +186.66 USD
Massima perdita consecutiva: -397.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtlanticPearl-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|4.00 × 14
