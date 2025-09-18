SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

Messina Atlantic Pearl

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 4%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
414
Profit Trade:
284 (68.59%)
Loss Trade:
130 (31.40%)
Best Trade:
127.02 USD
Worst Trade:
-453.57 USD
Profitto lordo:
3 968.14 USD (123 499 pips)
Perdita lorda:
-3 539.29 USD (65 704 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (186.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.80 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.02%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
220 (53.14%)
Short Trade:
194 (46.86%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
13.97 USD
Perdita media:
-27.23 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-397.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-651.17 USD (3)
Crescita mensile:
4.60%
Previsione annuale:
55.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
242.71 USD
Massimale:
825.81 USD (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.79% (825.81 USD)
Per equità:
4.36% (458.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 244
EURCHF 31
EURSGD 24
GBPNZD 23
GBPAUD 16
EURUSD 13
EURNZD 11
EURAUD 11
NZDUSD 10
USDCAD 9
CADCHF 6
EURCAD 4
NZDCAD 3
NZDCHF 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -164
EURCHF 65
EURSGD 34
GBPNZD 20
GBPAUD 19
EURUSD 140
EURNZD 137
EURAUD 17
NZDUSD 87
USDCAD 11
CADCHF 14
EURCAD 31
NZDCAD 4
NZDCHF 7
GBPCAD 3
USDCHF -4
GBPUSD 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
EURCHF 3.1K
EURSGD 2K
GBPNZD 2.1K
GBPAUD 298
EURUSD 3K
EURNZD 5.7K
EURAUD -1.8K
NZDUSD 3.1K
USDCAD 251
CADCHF 631
EURCAD 1.6K
NZDCAD 310
NZDCHF 305
GBPCAD 215
USDCHF -167
GBPUSD 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.02 USD
Worst Trade: -454 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +186.66 USD
Massima perdita consecutiva: -397.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtlanticPearl-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Weltrade-Live
4.00 × 14
For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 332 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 13:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.62% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
