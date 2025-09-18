SegnaliSezioni
Abdussuhud

Maxco

Abdussuhud
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Maxco-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
292
Profit Trade:
222 (76.02%)
Loss Trade:
70 (23.97%)
Best Trade:
898.40 USD
Worst Trade:
-3 821.00 USD
Profitto lordo:
17 678.61 USD (65 390 pips)
Perdita lorda:
-28 342.88 USD (98 703 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (1 979.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 979.40 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
91.15%
Massimo carico di deposito:
5.21%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.53
Long Trade:
168 (57.53%)
Short Trade:
124 (42.47%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-36.52 USD
Profitto medio:
79.63 USD
Perdita media:
-404.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 434.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 501.00 USD (6)
Crescita mensile:
-35.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 111.87 USD
Massimale:
19 989.48 USD (105.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.63% (16 380.06 USD)
Per equità:
14.55% (4 371.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 199
EURUSDs 32
AUDUSDs 27
EURGBPs 15
USDJPYs 6
USDCADs 5
USDCHFs 5
EURJPYs 2
NAS100.N 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs -10K
EURUSDs 1.7K
AUDUSDs 585
EURGBPs 625
USDJPYs -1.8K
USDCADs -471
USDCHFs -1.4K
EURJPYs -4
NAS100.N 58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs -36K
EURUSDs 2.2K
AUDUSDs 1.6K
EURGBPs 147
USDJPYs -1.8K
USDCADs -1.9K
USDCHFs -584
EURJPYs -62
NAS100.N 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +898.40 USD
Worst Trade: -3 821 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 979.40 USD
Massima perdita consecutiva: -3 434.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Maxco-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Growing By Doing
Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
