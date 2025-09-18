SegnaliSezioni
Jeevanantham Duraisamy

Stable Trading

Jeevanantham Duraisamy
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2023 149%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 103
Profit Trade:
1 278 (60.77%)
Loss Trade:
825 (39.23%)
Best Trade:
808.16 USD
Worst Trade:
-845.18 USD
Profitto lordo:
21 016.60 USD (440 307 pips)
Perdita lorda:
-17 388.68 USD (381 574 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (262.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
834.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.35%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
1 104 (52.50%)
Short Trade:
999 (47.50%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
16.44 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-738.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-886.77 USD (6)
Crescita mensile:
21.96%
Previsione annuale:
266.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
615.06 USD
Massimale:
955.34 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.59% (868.08 USD)
Per equità:
3.46% (45.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1256
GBPJPY 57
GBPUSD 57
USDJPY 50
EURJPY 49
USDCHF 47
USDCAD 45
CHFJPY 43
EURUSD 38
AUDUSD 33
GBPNZD 33
GBPCHF 32
NZDUSD 31
AUDJPY 30
EURCAD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 24
EURNZD 23
AUDCAD 22
EURAUD 22
EURCHF 21
AUDNZD 21
GBPAUD 19
EURGBP 15
CADCHF 14
NZDCAD 13
XTIUSD 13
CADJPY 13
AUDCHF 12
NZDCHF 10
DE40 2
NZDSGD 1
US30 1
US500 1
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY 359
GBPUSD -86
USDJPY -21
EURJPY -123
USDCHF -199
USDCAD 69
CHFJPY 397
EURUSD 241
AUDUSD 330
GBPNZD 322
GBPCHF 151
NZDUSD 116
AUDJPY 38
EURCAD 208
GBPCAD 0
NZDJPY 88
EURNZD -16
AUDCAD -235
EURAUD 85
EURCHF 178
AUDNZD 92
GBPAUD 3
EURGBP 96
CADCHF 149
NZDCAD -51
XTIUSD 119
CADJPY 120
AUDCHF 79
NZDCHF 37
DE40 0
NZDSGD 0
US30 0
US500 0
XAGUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 7.2K
GBPUSD 1.7K
USDJPY 480
EURJPY -2.9K
USDCHF -1.6K
USDCAD -299
CHFJPY 11K
EURUSD 4.4K
AUDUSD 2.1K
GBPNZD 11K
GBPCHF 1.1K
NZDUSD 544
AUDJPY 96
EURCAD 3.6K
GBPCAD -1.5K
NZDJPY 2.3K
EURNZD -2.5K
AUDCAD -182
EURAUD 2.4K
EURCHF 978
AUDNZD 1.8K
GBPAUD -39
EURGBP 1.2K
CADCHF 1.7K
NZDCAD 160
XTIUSD 292
CADJPY 2.1K
AUDCHF 372
NZDCHF 657
DE40 -916
NZDSGD 4
US30 1.3K
US500 861
XAGUSD -35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +808.16 USD
Worst Trade: -845 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +262.41 USD
Massima perdita consecutiva: -738.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 2
XMUK-Real 15
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
ProtonCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.07 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.08 × 40
AdmiralMarkets-Live3
0.13 × 317
IronFXBM-Real4
0.20 × 5
UniverseWheel-Live
0.33 × 501
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.39 × 75
Hankotrade-Live
0.46 × 138
AxiTrader-US06-Live
0.50 × 2
EquitiGroup-Live
0.50 × 4
Exness-Real3
0.51 × 59
MocazFinancial-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 49772
ICMarkets-Live07
0.64 × 152
TradersWay-Live 2
0.65 × 85
TickmillUK-Live03
0.66 × 3561
ICMarkets-Live18
0.68 × 319
ICMarketsSC-Live01
0.69 × 16
ForexTime-ECN
0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
0.75 × 557
Tickmill-Live09
0.75 × 695
295 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 2.31% of days out of 821 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
A large drawdown may occur on the account again
