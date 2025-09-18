- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 103
Profit Trade:
1 278 (60.77%)
Loss Trade:
825 (39.23%)
Best Trade:
808.16 USD
Worst Trade:
-845.18 USD
Profitto lordo:
21 016.60 USD (440 307 pips)
Perdita lorda:
-17 388.68 USD (381 574 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (262.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
834.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
15.35%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
1 104 (52.50%)
Short Trade:
999 (47.50%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
16.44 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-738.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-886.77 USD (6)
Crescita mensile:
21.96%
Previsione annuale:
266.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
615.06 USD
Massimale:
955.34 USD (9.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.59% (868.08 USD)
Per equità:
3.46% (45.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1256
|GBPJPY
|57
|GBPUSD
|57
|USDJPY
|50
|EURJPY
|49
|USDCHF
|47
|USDCAD
|45
|CHFJPY
|43
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|33
|GBPNZD
|33
|GBPCHF
|32
|NZDUSD
|31
|AUDJPY
|30
|EURCAD
|29
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|24
|EURNZD
|23
|AUDCAD
|22
|EURAUD
|22
|EURCHF
|21
|AUDNZD
|21
|GBPAUD
|19
|EURGBP
|15
|CADCHF
|14
|NZDCAD
|13
|XTIUSD
|13
|CADJPY
|13
|AUDCHF
|12
|NZDCHF
|10
|DE40
|2
|NZDSGD
|1
|US30
|1
|US500
|1
|XAGUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|359
|GBPUSD
|-86
|USDJPY
|-21
|EURJPY
|-123
|USDCHF
|-199
|USDCAD
|69
|CHFJPY
|397
|EURUSD
|241
|AUDUSD
|330
|GBPNZD
|322
|GBPCHF
|151
|NZDUSD
|116
|AUDJPY
|38
|EURCAD
|208
|GBPCAD
|0
|NZDJPY
|88
|EURNZD
|-16
|AUDCAD
|-235
|EURAUD
|85
|EURCHF
|178
|AUDNZD
|92
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|96
|CADCHF
|149
|NZDCAD
|-51
|XTIUSD
|119
|CADJPY
|120
|AUDCHF
|79
|NZDCHF
|37
|DE40
|0
|NZDSGD
|0
|US30
|0
|US500
|0
|XAGUSD
|-2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|7.2K
|GBPUSD
|1.7K
|USDJPY
|480
|EURJPY
|-2.9K
|USDCHF
|-1.6K
|USDCAD
|-299
|CHFJPY
|11K
|EURUSD
|4.4K
|AUDUSD
|2.1K
|GBPNZD
|11K
|GBPCHF
|1.1K
|NZDUSD
|544
|AUDJPY
|96
|EURCAD
|3.6K
|GBPCAD
|-1.5K
|NZDJPY
|2.3K
|EURNZD
|-2.5K
|AUDCAD
|-182
|EURAUD
|2.4K
|EURCHF
|978
|AUDNZD
|1.8K
|GBPAUD
|-39
|EURGBP
|1.2K
|CADCHF
|1.7K
|NZDCAD
|160
|XTIUSD
|292
|CADJPY
|2.1K
|AUDCHF
|372
|NZDCHF
|657
|DE40
|-916
|NZDSGD
|4
|US30
|1.3K
|US500
|861
|XAGUSD
|-35
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +808.16 USD
Worst Trade: -845 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +262.41 USD
Massima perdita consecutiva: -738.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 1
FXCL-Main2
|0.00 × 2
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
ProtonCapital-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live19
|0.07 × 27
BlackBullMarkets-Live
|0.08 × 40
AdmiralMarkets-Live3
|0.13 × 317
IronFXBM-Real4
|0.20 × 5
UniverseWheel-Live
|0.33 × 501
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.39 × 75
Hankotrade-Live
|0.46 × 138
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
Exness-Real3
|0.51 × 59
MocazFinancial-Live
|0.60 × 5
Tickmill-Live02
|0.61 × 49772
ICMarkets-Live07
|0.64 × 152
TradersWay-Live 2
|0.65 × 85
TickmillUK-Live03
|0.66 × 3561
ICMarkets-Live18
|0.68 × 319
ICMarketsSC-Live01
|0.69 × 16
ForexTime-ECN
|0.73 × 26
TradeWise-LiveUS
|0.75 × 557
Tickmill-Live09
|0.75 × 695
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
36USD al mese
149%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
119
0%
2 103
60%
15%
1.20
1.73
USD
USD
56%
1:500