- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
31 (50.81%)
Loss Trade:
30 (49.18%)
Best Trade:
9.93 USD
Worst Trade:
-7.04 USD
Profitto lordo:
143.31 USD (14 096 pips)
Perdita lorda:
-82.32 USD (4 174 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (73.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
4.49%
Massimo carico di deposito:
7.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
47 (77.05%)
Short Trade:
14 (22.95%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-2.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-29.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.46 USD (7)
Crescita mensile:
18.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.46 USD
Massimale:
37.40 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.46% (29.46 USD)
Per equità:
2.00% (3.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.93 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +73.21 USD
Massima perdita consecutiva: -29.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 177
|
CXMDirect-Live
|0.00 × 6
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 4
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 22
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 6
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 6
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 198
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Exness-Real28
|0.00 × 32
GBPUSD Only
Timeframe H1
I'm holding my position, please dont follow if youre impatient
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
61%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
9
0%
61
50%
4%
1.74
1.00
USD
USD
29%
1:500