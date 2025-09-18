SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / London School Bus
Reynalda Anindia Mawarni

London School Bus

Reynalda Anindia Mawarni
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
31 (50.81%)
Loss Trade:
30 (49.18%)
Best Trade:
9.93 USD
Worst Trade:
-7.04 USD
Profitto lordo:
143.31 USD (14 096 pips)
Perdita lorda:
-82.32 USD (4 174 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (73.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
4.49%
Massimo carico di deposito:
7.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
47 (77.05%)
Short Trade:
14 (22.95%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-2.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-29.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.46 USD (7)
Crescita mensile:
18.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.46 USD
Massimale:
37.40 USD (26.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.46% (29.46 USD)
Per equità:
2.00% (3.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 61
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.93 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +73.21 USD
Massima perdita consecutiva: -29.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 177
CXMDirect-Live
0.00 × 6
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 48
CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 4
AAFXTrading-Live
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VTSynergy-Live-UK-2
0.00 × 15
JustForex-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 37
XMTrading-Real 45
0.00 × 22
OrientalWealth2-Live
0.00 × 6
CedarLLC-Real2
0.00 × 6
LiteForex-Cent2.com
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
TitanFX-05
0.00 × 198
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real05
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 4
Exness-Real28
0.00 × 32
780 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

GBPUSD Only 
Timeframe H1


I'm holding my position, please dont follow if youre impatient

Non ci sono recensioni
2025.09.29 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
London School Bus
30USD al mese
61%
0
0
USD
161
USD
9
0%
61
50%
4%
1.74
1.00
USD
29%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.