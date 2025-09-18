SegnaliSezioni
Tran Huu Thang

VinafunderVIP

Tran Huu Thang
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
307 (71.39%)
Loss Trade:
123 (28.60%)
Best Trade:
22.52 USD
Worst Trade:
-38.77 USD
Profitto lordo:
448.33 USD (239 438 pips)
Perdita lorda:
-559.32 USD (133 415 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (42.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.65 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
121.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
271 (63.02%)
Short Trade:
159 (36.98%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-40.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.22 USD (8)
Crescita mensile:
-21.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.99 USD
Massimale:
283.42 USD (25.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.12% (283.42 USD)
Per equità:
79.69% (595.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 36
CHFJPY 24
EURGBP 23
GBPCAD 20
EURCAD 20
GBPCHF 19
AUDNZD 18
GBPNZD 17
USDCHF 17
CADCHF 17
NZDCHF 16
EURNZD 16
EURJPY 16
AUDUSD 14
USDJPY 14
GBPJPY 14
NZDUSD 14
USDCAD 14
EURUSD 11
EURCHF 11
AUDCHF 10
AUDJPY 10
GBPAUD 10
DE30 8
EURAUD 8
NZDCAD 6
NZDJPY 6
CADJPY 6
AUDCAD 5
BTCUSD 4
XAUUSD 3
US30 2
USOIL 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -108
CHFJPY -11
EURGBP -12
GBPCAD 6
EURCAD 11
GBPCHF -3
AUDNZD 2
GBPNZD 14
USDCHF 14
CADCHF 9
NZDCHF 12
EURNZD 21
EURJPY 1
AUDUSD 11
USDJPY 8
GBPJPY 16
NZDUSD -112
USDCAD -22
EURUSD 2
EURCHF 9
AUDCHF 1
AUDJPY 11
GBPAUD 15
DE30 3
EURAUD 12
NZDCAD 3
NZDJPY 5
CADJPY -7
AUDCAD 6
BTCUSD 3
XAUUSD 1
US30 -21
USOIL -12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -8.7K
CHFJPY -1.6K
EURGBP 278
GBPCAD 834
EURCAD 1.6K
GBPCHF -208
AUDNZD 382
GBPNZD 2.4K
USDCHF 1.1K
CADCHF 784
NZDCHF 1K
EURNZD 3.6K
EURJPY 175
AUDUSD 1.1K
USDJPY 1.2K
GBPJPY 2.4K
NZDUSD -11K
USDCAD -3.2K
EURUSD 1.3K
EURCHF 723
AUDCHF 47
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 2.3K
DE30 169
EURAUD 1.4K
NZDCAD 480
NZDJPY 757
CADJPY -873
AUDCAD 855
BTCUSD 106K
XAUUSD 1.3K
US30 -1.9K
USOIL -244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.52 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +42.53 USD
Massima perdita consecutiva: -40.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trader Currency trend


Non ci sono recensioni
2025.10.17 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 18:52
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 01:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 09:49
Share of trading days is too low
2025.09.29 08:37
Share of trading days is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 10:53
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 6.2% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.33% of days out of the 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VinafunderVIP
30USD al mese
-15%
0
0
USD
513
USD
17
93%
430
71%
100%
0.80
-0.26
USD
80%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.