- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
307 (71.39%)
Loss Trade:
123 (28.60%)
Best Trade:
22.52 USD
Worst Trade:
-38.77 USD
Profitto lordo:
448.33 USD (239 438 pips)
Perdita lorda:
-559.32 USD (133 415 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (42.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.65 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
121.23%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
137
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
271 (63.02%)
Short Trade:
159 (36.98%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-40.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.22 USD (8)
Crescita mensile:
-21.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.99 USD
Massimale:
283.42 USD (25.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.12% (283.42 USD)
Per equità:
79.69% (595.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|36
|CHFJPY
|24
|EURGBP
|23
|GBPCAD
|20
|EURCAD
|20
|GBPCHF
|19
|AUDNZD
|18
|GBPNZD
|17
|USDCHF
|17
|CADCHF
|17
|NZDCHF
|16
|EURNZD
|16
|EURJPY
|16
|AUDUSD
|14
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|14
|NZDUSD
|14
|USDCAD
|14
|EURUSD
|11
|EURCHF
|11
|AUDCHF
|10
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|10
|DE30
|8
|EURAUD
|8
|NZDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|5
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|3
|US30
|2
|USOIL
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-108
|CHFJPY
|-11
|EURGBP
|-12
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|11
|GBPCHF
|-3
|AUDNZD
|2
|GBPNZD
|14
|USDCHF
|14
|CADCHF
|9
|NZDCHF
|12
|EURNZD
|21
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|11
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|-112
|USDCAD
|-22
|EURUSD
|2
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|11
|GBPAUD
|15
|DE30
|3
|EURAUD
|12
|NZDCAD
|3
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|-7
|AUDCAD
|6
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|US30
|-21
|USOIL
|-12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-8.7K
|CHFJPY
|-1.6K
|EURGBP
|278
|GBPCAD
|834
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|-208
|AUDNZD
|382
|GBPNZD
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|CADCHF
|784
|NZDCHF
|1K
|EURNZD
|3.6K
|EURJPY
|175
|AUDUSD
|1.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPJPY
|2.4K
|NZDUSD
|-11K
|USDCAD
|-3.2K
|EURUSD
|1.3K
|EURCHF
|723
|AUDCHF
|47
|AUDJPY
|1.6K
|GBPAUD
|2.3K
|DE30
|169
|EURAUD
|1.4K
|NZDCAD
|480
|NZDJPY
|757
|CADJPY
|-873
|AUDCAD
|855
|BTCUSD
|106K
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-1.9K
|USOIL
|-244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.52 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +42.53 USD
Massima perdita consecutiva: -40.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live
|0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
Exness-Real14
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
Activtrades-5
|0.00 × 15
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
BCS-Real
|0.00 × 9
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
FTMO-Server3
|0.00 × 2
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
FTMO-Server2
|0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
Activtrades-2
|0.00 × 2
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
JFD-Live02
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
Exness-Real30
|0.00 × 1
AM-Live2
|0.00 × 15
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
