SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rugambasignal
Guy Ntwari Rugamba

Rugambasignal

Guy Ntwari Rugamba
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Exness-MT5Real27
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
31 (64.58%)
Loss Trade:
17 (35.42%)
Best Trade:
111.41 USD
Worst Trade:
-106.45 USD
Profitto lordo:
1 650.83 USD (165 071 pips)
Perdita lorda:
-1 231.38 USD (132 232 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (192.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.26 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
7.34%
Massimo carico di deposito:
82.96%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
34 (70.83%)
Short Trade:
14 (29.17%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
8.74 USD
Profitto medio:
53.25 USD
Perdita media:
-72.43 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-327.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-327.00 USD (4)
Crescita mensile:
29.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
327.00 USD
Massimale:
327.00 USD (21.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.41% (327.00 USD)
Per equità:
10.35% (151.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.41 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +192.48 USD
Massima perdita consecutiva: -327.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real27" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome Home
Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rugambasignal
30USD al mese
30%
0
0
USD
1.5K
USD
5
0%
48
64%
7%
1.34
8.74
USD
21%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.