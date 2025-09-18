- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
737
Profit Trade:
640 (86.83%)
Loss Trade:
97 (13.16%)
Best Trade:
8.79 USD
Worst Trade:
-21.08 USD
Profitto lordo:
617.68 USD (71 295 pips)
Perdita lorda:
-344.92 USD (31 324 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (52.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.28 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
63.49%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
493
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
711 (96.47%)
Short Trade:
26 (3.53%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.34 USD (5)
Crescita mensile:
35.33%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.34 USD (9.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.15% (39.07 USD)
Per equità:
36.16% (429.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|731
|XAUEUR
|5
|AUDCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|267
|XAUEUR
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|XAUEUR
|569
|AUDCAD
|4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.79 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +52.28 USD
Massima perdita consecutiva: -39.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
68 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
GMFX CAPITAL FUNDADA OURO USD FOREX
Non ci sono recensioni