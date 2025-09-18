SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD
Georges Marcelo Almeida De Holanda

COPY TRADER GMFX CAPITAL GOLD USD

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
737
Profit Trade:
640 (86.83%)
Loss Trade:
97 (13.16%)
Best Trade:
8.79 USD
Worst Trade:
-21.08 USD
Profitto lordo:
617.68 USD (71 295 pips)
Perdita lorda:
-344.92 USD (31 324 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (52.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.28 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
63.49%
Massimo carico di deposito:
14.48%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
493
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
711 (96.47%)
Short Trade:
26 (3.53%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.97 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.34 USD (5)
Crescita mensile:
35.33%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.34 USD (9.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.15% (39.07 USD)
Per equità:
36.16% (429.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 731
XAUEUR 5
AUDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 267
XAUEUR 6
AUDCAD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.79 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +52.28 USD
Massima perdita consecutiva: -39.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 24
ICMarketsSC-Live22
0.50 × 12
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.60 × 40
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.83 × 83
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 33
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 62
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
FusionMarkets-Demo
1.33 × 126
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
68 più
GMFX CAPITAL FUNDADA OURO USD FOREX

Non ci sono recensioni
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
