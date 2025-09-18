- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
1.35 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
5.45 USD (482 pips)
Perdita lorda:
-0.39 USD (32 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.04 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
7.50%
Massimo carico di deposito:
15.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
20.24
Long Trade:
12 (70.59%)
Short Trade:
5 (29.41%)
Fattore di profitto:
13.97
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.39 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Crescita mensile:
8.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (0.25 USD)
Per equità:
11.56% (7.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|5
|USDCAD
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|0
|EURAUD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|146
|USDCAD
|144
|GBPUSD
|128
|AUDUSD
|50
|EURAUD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.41 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.50 × 232
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 291
|
ICMarkets-Live07
|0.67 × 770
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live12
|0.81 × 428
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarkets-Live14
|0.98 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 961
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 25
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.01 × 2548
|
Tickmill-Live
|1.01 × 1677
|
ICMarkets-Live18
|1.06 × 95
|
ICMarkets-Live17
|1.10 × 10
