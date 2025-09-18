- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
351
Profit Trade:
214 (60.96%)
Loss Trade:
137 (39.03%)
Best Trade:
26.20 USD
Worst Trade:
-12.46 USD
Profitto lordo:
523.25 USD (31 192 pips)
Perdita lorda:
-258.28 USD (23 209 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (82.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.67 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
36.21%
Massimo carico di deposito:
81.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
150
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.25
Long Trade:
129 (36.75%)
Short Trade:
222 (63.25%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-62.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.32 USD (10)
Crescita mensile:
536.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.73 USD
Massimale:
62.32 USD (20.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.71% (62.32 USD)
Per equità:
26.52% (208.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|263
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|102
|XAUUSD
|163
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.20 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +82.67 USD
Massima perdita consecutiva: -62.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.02 × 182
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 94
|
ThreeTrader-Live
|0.14 × 551
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 1076
|
BlueberryMarkets-Live
|0.64 × 242
|
Exness-Real11
|0.66 × 56
|
Tickmill-Live04
|0.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 46
|
Pepperstone-Edge12
|1.35 × 183
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
OctaFX-Real
|2.12 × 281
|
OctaFX-Real3
|2.63 × 48
|
SageFx-Live
|3.47 × 167
|
NPBFX-Real
|3.60 × 10
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
RoboForex-Pro-2
|4.36 × 469
|
OctaFX-Real8
|4.67 × 244
|
ICMarketsSC-Live24
|4.70 × 40
|
FBS-Real-2
|6.42 × 510
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
5
0%
351
60%
36%
2.02
0.75
USD
USD
27%
1:500