- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
30 (75.00%)
Loss Trade:
10 (25.00%)
Best Trade:
101.95 USD
Worst Trade:
-91.76 USD
Profitto lordo:
486.03 USD (5 832 pips)
Perdita lorda:
-230.97 USD (2 439 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (104.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
207.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
9.59%
Massimo carico di deposito:
23.73%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
34 (85.00%)
Short Trade:
6 (15.00%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
6.38 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-23.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-148.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.12 USD (2)
Crescita mensile:
6.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
148.82 USD (11.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (148.82 USD)
Per equità:
27.39% (1 439.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|259
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.95 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +104.80 USD
Massima perdita consecutiva: -148.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 più
Sl 30%
Non ci sono recensioni
