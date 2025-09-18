- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
175 (92.10%)
Loss Trade:
15 (7.89%)
Best Trade:
5.65 USD
Worst Trade:
-39.61 USD
Profitto lordo:
298.47 USD (15 462 pips)
Perdita lorda:
-99.85 USD (4 268 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (36.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.55 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
6.06%
Massimo carico di deposito:
5.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.01
Long Trade:
43 (22.63%)
Short Trade:
147 (77.37%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-23.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.61 USD (1)
Crescita mensile:
50.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
39.68 USD (8.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.61% (39.68 USD)
Per equità:
3.19% (27.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|199
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.65 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.39 USD
Massima perdita consecutiva: -23.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
51%
0
0
USD
USD
914
USD
USD
4
100%
190
92%
6%
2.98
1.05
USD
USD
9%
1:500