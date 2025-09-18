- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
16 (84.21%)
Loss Trade:
3 (15.79%)
Best Trade:
18.50 USD
Worst Trade:
-1.45 USD
Profitto lordo:
117.10 USD (6 538 pips)
Perdita lorda:
-2.27 USD (333 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (64.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.47 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
175.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
74.56
Long Trade:
10 (52.63%)
Short Trade:
9 (47.37%)
Fattore di profitto:
51.59
Profitto previsto:
6.04 USD
Profitto medio:
7.32 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.54 USD (2)
Crescita mensile:
11.48%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.54 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (0.73 USD)
Per equità:
73.82% (822.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.50 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +64.47 USD
Massima perdita consecutiva: -1.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 2
47 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni