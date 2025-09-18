SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / VecctorPrime Shift High EA
Maxim Kurochkin

VecctorPrime Shift High EA

Maxim Kurochkin
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2025 11%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
15.48 UST
Worst Trade:
-30.27 UST
Profitto lordo:
41.38 UST (1 469 pips)
Perdita lorda:
-30.69 UST (3 025 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
41.38 UST (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
3.17%
Massimo carico di deposito:
95.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.34 UST
Profitto medio:
6.90 UST
Perdita media:
-15.34 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-30.28 UST)
Massima perdita consecutiva:
-30.28 UST (2)
Crescita mensile:
10.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 UST
Massimale:
30.33 UST (21.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.48% (30.30 UST)
Per equità:
42.74% (42.71 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.48 UST
Worst Trade: -30 UST
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.38 UST
Massima perdita consecutiva: -30.28 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 07:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VecctorPrime Shift High EA
499USD al mese
11%
0
0
USD
111
UST
2
100%
8
75%
3%
1.34
1.34
UST
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.