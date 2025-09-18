- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
60.36 USD
Worst Trade:
-40.45 USD
Profitto lordo:
125.13 USD (2 418 pips)
Perdita lorda:
-113.55 USD (668 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (18.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
84.34%
Massimo carico di deposito:
105.89%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
12.51 USD
Perdita media:
-22.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-64.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.06 USD (2)
Crescita mensile:
2.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.98 USD
Massimale:
83.98 USD (21.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.00% (83.98 USD)
Per equità:
15.67% (56.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#WTI
|4
|#GAS
|4
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#WTI
|-28
|#GAS
|18
|EURUSD
|-29
|USDJPY
|-10
|XAUUSD
|60
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#WTI
|-299
|#GAS
|290
|EURUSD
|-112
|USDJPY
|-141
|XAUUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +60.36 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.16 USD
Massima perdita consecutiva: -64.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMBrokersLLC-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ТОРГОВЛЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ СТОПАМИ СТОП НЕ БОЛЛЕЕ 5% ОТ ДЕПОЗИТА
