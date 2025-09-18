SegnaliSezioni
Qing Tang Yang

Wendingyingli

Qing Tang Yang
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 016
Profit Trade:
1 398 (69.34%)
Loss Trade:
618 (30.65%)
Best Trade:
1 310.10 USD
Worst Trade:
-1 953.12 USD
Profitto lordo:
81 718.55 USD (5 336 151 pips)
Perdita lorda:
-76 704.72 USD (4 746 545 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 183.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 527.16 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
55.53%
Massimo carico di deposito:
11.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
1 049 (52.03%)
Short Trade:
967 (47.97%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
58.45 USD
Perdita media:
-124.12 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 635.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 336.15 USD (6)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 155.09 USD
Massimale:
15 158.09 USD (57.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.50% (15 158.09 USD)
Per equità:
17.51% (13 608.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1566
BTCUSD 264
ETHUSD 186
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.7K
BTCUSD 3.2K
ETHUSD -4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 76K
BTCUSD 581K
ETHUSD -68K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 310.10 USD
Worst Trade: -1 953 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 183.76 USD
Massima perdita consecutiva: -1 635.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
