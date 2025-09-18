- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 016
Profit Trade:
1 398 (69.34%)
Loss Trade:
618 (30.65%)
Best Trade:
1 310.10 USD
Worst Trade:
-1 953.12 USD
Profitto lordo:
81 718.55 USD (5 336 151 pips)
Perdita lorda:
-76 704.72 USD (4 746 545 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 183.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 527.16 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
55.53%
Massimo carico di deposito:
11.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
1 049 (52.03%)
Short Trade:
967 (47.97%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
58.45 USD
Perdita media:
-124.12 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 635.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 336.15 USD (6)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 155.09 USD
Massimale:
15 158.09 USD (57.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.50% (15 158.09 USD)
Per equità:
17.51% (13 608.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1566
|BTCUSD
|264
|ETHUSD
|186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.7K
|BTCUSD
|3.2K
|ETHUSD
|-4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|76K
|BTCUSD
|581K
|ETHUSD
|-68K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
我从不创造趋势，我只是趋势的追随者。我的任务是在趋势幼年时识别它、在趋势壮年时陪伴它、在趋势垂暮时告别它。十五年市场沉浮教会我一件事：与趋势对抗是破产最快的方式。
