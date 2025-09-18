SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yeahyeoh
Dwi Baru Raharjo

Yeahyeoh

Dwi Baru Raharjo
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
-3.06 USD
Profitto lordo:
14.23 USD (1 876 pips)
Perdita lorda:
-11.50 USD (1 355 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (10.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
71.65%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-1.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.71 USD (5)
Crescita mensile:
7.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.06 USD
Massimale:
7.71 USD (17.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (7.71 USD)
Per equità:
3.70% (2.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 3
GBPAUD 2
EURAUD 2
AUDJPY 1
EURUSD 1
EURGBP 1
USDCAD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF -3
GBPAUD 1
EURAUD -1
AUDJPY 2
EURUSD 5
EURGBP 0
USDCAD 2
USDCHF -2
AUDUSD -1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF -208
GBPAUD 82
EURAUD -83
AUDJPY 271
EURUSD 480
EURGBP -3
USDCAD 246
USDCHF -138
AUDUSD -126
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.23 USD
Massima perdita consecutiva: -7.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 25
Exness-Real17
0.02 × 342
Tickmill-Live10
0.11 × 95
Exness-Real11
0.17 × 12
ThreeTrader-Live
0.49 × 852
BlueberryMarkets-Live
0.65 × 96
OctaFX-Real
0.66 × 87
Pepperstone-Edge12
0.69 × 96
RoboForex-Prime
0.71 × 91
Tradeview-Live
0.76 × 25
ICMarketsSC-Live32
0.78 × 6791
OctaFX-Real3
0.85 × 13
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 1426
SageFx-Live
1.20 × 66
OctaFX-Real8
1.35 × 103
OctaFX-Real7
1.39 × 346
VantageFXInternational-Live 4
3.00 × 3
Alpari-ECN1
3.33 × 3
RoboForex-Pro-3
3.88 × 48
FBS-Real-2
4.00 × 534
TradeMaxGlobal-Live10
4.17 × 1785
NPBFX-Real
4.70 × 30
Tickmill-Live04
4.90 × 21
RoboForex-Pro-2
6.14 × 792
4 più
Full manual
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.18 05:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 05:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
