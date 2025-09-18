- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
-3.06 USD
Profitto lordo:
14.23 USD (1 876 pips)
Perdita lorda:
-11.50 USD (1 355 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (10.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
71.65%
Massimo carico di deposito:
10.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
-1.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.71 USD (5)
Crescita mensile:
7.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.06 USD
Massimale:
7.71 USD (17.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (7.71 USD)
Per equità:
3.70% (2.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|3
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|EURGBP
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|-3
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|-1
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|5
|EURGBP
|0
|USDCAD
|2
|USDCHF
|-2
|AUDUSD
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|-208
|GBPAUD
|82
|EURAUD
|-83
|AUDJPY
|271
|EURUSD
|480
|EURGBP
|-3
|USDCAD
|246
|USDCHF
|-138
|AUDUSD
|-126
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.23 USD
Massima perdita consecutiva: -7.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 25
|
Exness-Real17
|0.02 × 342
|
Tickmill-Live10
|0.11 × 95
|
Exness-Real11
|0.17 × 12
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 852
|
BlueberryMarkets-Live
|0.65 × 96
|
OctaFX-Real
|0.66 × 87
|
Pepperstone-Edge12
|0.69 × 96
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 91
|
Tradeview-Live
|0.76 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|0.78 × 6791
|
OctaFX-Real3
|0.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live26
|0.94 × 1426
|
SageFx-Live
|1.20 × 66
|
OctaFX-Real8
|1.35 × 103
|
OctaFX-Real7
|1.39 × 346
|
VantageFXInternational-Live 4
|3.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|3.33 × 3
|
RoboForex-Pro-3
|3.88 × 48
|
FBS-Real-2
|4.00 × 534
|
TradeMaxGlobal-Live10
|4.17 × 1785
|
NPBFX-Real
|4.70 × 30
|
Tickmill-Live04
|4.90 × 21
|
RoboForex-Pro-2
|6.14 × 792
Full manual
