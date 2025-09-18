- Crescita
Trade:
887
Profit Trade:
745 (83.99%)
Loss Trade:
142 (16.01%)
Best Trade:
1 607.90 USD
Worst Trade:
-1 461.60 USD
Profitto lordo:
31 057.89 USD (175 508 pips)
Perdita lorda:
-28 916.65 USD (244 880 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (1 086.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 973.11 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
38.28%
Massimo carico di deposito:
8.13%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
293 (33.03%)
Short Trade:
594 (66.97%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
41.69 USD
Perdita media:
-203.64 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 345.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 680.94 USD (14)
Crescita mensile:
20.06%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16 655.13 USD (49.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.14% (16 616.93 USD)
Per equità:
67.52% (38 686.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|887
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.fs1
|2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.fs1
|-69K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XAU/USD
