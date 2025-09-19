- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
24 (92.30%)
Loss Trade:
2 (7.69%)
Best Trade:
58.41 USD
Worst Trade:
-1.01 USD
Profitto lordo:
310.95 USD (13 161 pips)
Perdita lorda:
-1.11 USD (81 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (285.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
285.96 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
306.77
Long Trade:
15 (57.69%)
Short Trade:
11 (42.31%)
Fattore di profitto:
280.14
Profitto previsto:
11.92 USD
Profitto medio:
12.96 USD
Perdita media:
-0.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.01 USD (1)
Crescita mensile:
7.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.01 USD
Massimale:
1.01 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (1.01 USD)
Per equità:
1.75% (70.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|5
|NZDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|121
|NZDCAD
|19
|EURNZD
|26
|USDJPY
|53
|EURAUD
|12
|NZDUSD
|14
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|18
|GBPNZD
|18
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|2.6K
|NZDCAD
|1.1K
|EURNZD
|2K
|USDJPY
|2K
|EURAUD
|969
|NZDUSD
|707
|GBPCAD
|812
|GBPUSD
|887
|GBPNZD
|1.2K
|GBPCHF
|390
|NZDCHF
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.41 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +285.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Demo
|1.88 × 8
|
RadexMarkets-Real 6
|4.90 × 10
|
RoboForex-ProCent-2
|7.54 × 37
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
