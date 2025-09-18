SegnaliSezioni
Fuchao Wang

JN6225393

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
EtoMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
438
Profit Trade:
233 (53.19%)
Loss Trade:
205 (46.80%)
Best Trade:
139.79 USD
Worst Trade:
-204.58 USD
Profitto lordo:
3 570.73 USD (39 937 pips)
Perdita lorda:
-3 017.40 USD (39 951 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (157.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.34 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.28%
Massimo carico di deposito:
112.06%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
234 (53.42%)
Short Trade:
204 (46.58%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
15.33 USD
Perdita media:
-14.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-170.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.02 USD (9)
Crescita mensile:
-22.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.17 USD
Massimale:
412.13 USD (22.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.20% (412.13 USD)
Per equità:
40.76% (338.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 421
XAUUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 558
XAUUSD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -271
XAUUSD 257
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +139.79 USD
Worst Trade: -205 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +157.34 USD
Massima perdita consecutiva: -170.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.24 × 17
BlackBullMarkets-Live
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.33 × 9
EBCFinancialGroupKY-Live02
2.72 × 130
TMGM.TradeMax-Demo
2.94 × 378
ICMarketsEU-Live17
3.76 × 38
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
4.22 × 1029
ICMarketsSC-Live23
7.00 × 1
TickmillUK-Live03
7.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
8.00 × 1
4xCube-Live
8.67 × 6
ATFXGM7-Live
17.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.37% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
