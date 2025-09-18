- Crescita
Trade:
438
Profit Trade:
233 (53.19%)
Loss Trade:
205 (46.80%)
Best Trade:
139.79 USD
Worst Trade:
-204.58 USD
Profitto lordo:
3 570.73 USD (39 937 pips)
Perdita lorda:
-3 017.40 USD (39 951 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (157.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.34 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
37.28%
Massimo carico di deposito:
112.06%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
234 (53.42%)
Short Trade:
204 (46.58%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
15.33 USD
Perdita media:
-14.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-170.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.02 USD (9)
Crescita mensile:
-22.36%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.17 USD
Massimale:
412.13 USD (22.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.20% (412.13 USD)
Per equità:
40.76% (338.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|421
|XAUUSD
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|558
|XAUUSD
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-271
|XAUUSD
|257
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EtoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.24 × 17
|
BlackBullMarkets-Live
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 9
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|2.72 × 130
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.94 × 378
|
ICMarketsEU-Live17
|3.76 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|4.22 × 1029
|
ICMarketsSC-Live23
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|7.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|8.00 × 1
|
4xCube-Live
|8.67 × 6
|
ATFXGM7-Live
|17.00 × 1
