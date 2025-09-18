- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
8 (42.10%)
Loss Trade:
11 (57.89%)
Best Trade:
487.19 USD
Worst Trade:
-972.47 USD
Profitto lordo:
1 790.26 USD (5 578 pips)
Perdita lorda:
-5 131.34 USD (553 082 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 043.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 043.86 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
52.31%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-175.85 USD
Profitto medio:
223.78 USD
Perdita media:
-466.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 176.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 176.54 USD (3)
Crescita mensile:
-3.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 341.08 USD
Massimale:
3 348.37 USD (3.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.35% (3 349.27 USD)
Per equità:
1.76% (1 742.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL.cash
|3
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|UK100.cash
|2
|XAGUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|XRPUSD
|1
|USDCHF
|1
|UKOIL.cash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL.cash
|-1.5K
|USDCAD
|492
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|382
|UK100.cash
|-784
|XAGUSD
|-973
|GBPUSD
|132
|USDJPY
|-126
|BTCUSD
|-570
|XRPUSD
|-287
|USDCHF
|486
|UKOIL.cash
|-634
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL.cash
|-4.8K
|USDCAD
|1.4K
|XAUUSD
|744
|EURUSD
|776
|UK100.cash
|-9.5K
|XAGUSD
|-973
|GBPUSD
|268
|USDJPY
|-371
|BTCUSD
|-506K
|XRPUSD
|-27K
|USDCHF
|765
|UKOIL.cash
|-3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +487.19 USD
Worst Trade: -972 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 043.86 USD
Massima perdita consecutiva: -2 176.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Prop Challenge Verification (5%)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
2
0%
19
42%
100%
0.34
-175.85
USD
USD
3%
1:30