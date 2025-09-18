- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
49 (92.45%)
Loss Trade:
4 (7.55%)
Best Trade:
3.45 USD
Worst Trade:
-3.60 USD
Profitto lordo:
65.81 USD (6 586 pips)
Perdita lorda:
-12.96 USD (595 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (20.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.74 USD (20)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
85.48%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
14.68
Long Trade:
34 (64.15%)
Short Trade:
19 (35.85%)
Fattore di profitto:
5.08
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.60 USD (1)
Crescita mensile:
0.56%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
3.60 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.14 USD)
Per equità:
4.34% (436.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.45 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.74 USD
Massima perdita consecutiva: -3.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|4.38 × 220
|
XMGlobal-MT5 12
|10.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
84%
53
92%
85%
5.07
1.00
USD
USD
4%
1:500