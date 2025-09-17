- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-5.28 USD
Profitto lordo:
14.14 USD (141 184 pips)
Perdita lorda:
-15.59 USD (155 742 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (5.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
25.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.28 USD (1)
Crescita mensile:
-2.90%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.68 USD
Massimale:
10.02 USD (18.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.44% (10.02 USD)
Per equità:
9.06% (4.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.05 USD
Massima perdita consecutiva: -5.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
49
USD
USD
2
81%
22
81%
3%
0.90
-0.07
USD
USD
18%
1:500