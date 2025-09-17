- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
56 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
25.82 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
309.28 USD (572 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
56 (309.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
309.28 USD (56)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
75.42%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
47 (83.93%)
Short Trade:
9 (16.07%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.52 USD
Profitto medio:
5.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.12% (432.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|43
|XBRUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XTIUSD
|237
|XBRUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XTIUSD
|441
|XBRUSD
|131
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +309.28 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 1
