SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HavalMamar8197
Haval Ali Mamar Mamar

HavalMamar8197

Haval Ali Mamar Mamar
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 47%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
229.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 877.90 USD (14 186 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
33 (1 877.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 877.90 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
76.62%
Massimo carico di deposito:
58.41%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (9.09%)
Short Trade:
30 (90.91%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
56.91 USD
Profitto medio:
56.91 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
46.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
71.42% (2 596.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
USTEC 7
XTIUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
USTEC 231
XTIUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.5K
USTEC 11K
XTIUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 877.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 1613
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
ICMarketsSC-Live25
1.95 × 111
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 più
Non ci sono recensioni
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 10:42
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Share of trading days is too low
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
