- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
116 (51.78%)
Loss Trade:
108 (48.21%)
Best Trade:
28.04 USD
Worst Trade:
-29.09 USD
Profitto lordo:
376.44 USD (3 180 336 pips)
Perdita lorda:
-336.29 USD (980 804 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
103.47%
Massimo carico di deposito:
314.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
112 (50.00%)
Short Trade:
112 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-3.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.09 USD (1)
Crescita mensile:
43.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.14 USD
Massimale:
48.09 USD (33.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.24% (48.09 USD)
Per equità:
79.50% (91.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|112
|BTCUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-200
|BTCUSD
|240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-200K
|BTCUSD
|2.4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.04 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.09 USD
Massima perdita consecutiva: -24.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 124
