Henri Army Iriawan

Crypto Fantasy

Henri Army Iriawan
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 44%
OctaFX-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
116 (51.78%)
Loss Trade:
108 (48.21%)
Best Trade:
28.04 USD
Worst Trade:
-29.09 USD
Profitto lordo:
376.44 USD (3 180 336 pips)
Perdita lorda:
-336.29 USD (980 804 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
103.47%
Massimo carico di deposito:
314.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
202
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
112 (50.00%)
Short Trade:
112 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-3.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.09 USD (1)
Crescita mensile:
43.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.14 USD
Massimale:
48.09 USD (33.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.24% (48.09 USD)
Per equità:
79.50% (91.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 112
BTCUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -200
BTCUSD 240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -200K
BTCUSD 2.4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.04 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.09 USD
Massima perdita consecutiva: -24.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Share of trading days is too low
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 10:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 21:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
