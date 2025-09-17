- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
19 (38.77%)
Loss Trade:
30 (61.22%)
Best Trade:
3 344.00 USD
Worst Trade:
-1 264.00 USD
Profitto lordo:
28 712.16 USD (126 398 pips)
Perdita lorda:
-26 630.92 USD (99 513 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5 931.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 931.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.16%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
24 (48.98%)
Short Trade:
25 (51.02%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
42.47 USD
Profitto medio:
1 511.17 USD
Perdita media:
-887.70 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-10 295.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 295.02 USD (10)
Crescita mensile:
2.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
209.88 USD
Massimale:
10 448.27 USD (9.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.86% (10 433.43 USD)
Per equità:
0.88% (929.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DJ30.
|41
|EURUSD-STD
|6
|GBPUSD-STD
|1
|USDJPY-STD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DJ30.
|3.6K
|EURUSD-STD
|-1.5K
|GBPUSD-STD
|-1K
|USDJPY-STD
|921
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DJ30.
|27K
|EURUSD-STD
|-286
|GBPUSD-STD
|-171
|USDJPY-STD
|135
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +3 344.00 USD
Worst Trade: -1 264 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +5 931.80 USD
Massima perdita consecutiva: -10 295.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bajo riesgo, Trading 100% manual, y DD por debajo del 3%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
2%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
4
0%
49
38%
10%
1.07
42.47
USD
USD
10%
1:500