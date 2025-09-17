- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
55.56 USD
Worst Trade:
-8.29 USD
Profitto lordo:
188.78 USD (33 087 pips)
Perdita lorda:
-12.14 USD (2 762 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (167.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
2.72%
Massimo carico di deposito:
9.80%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
20.12
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
15.55
Profitto previsto:
14.72 USD
Profitto medio:
17.16 USD
Perdita media:
-12.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.29 USD (1)
Crescita mensile:
17.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
8.78 USD (0.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (8.50 USD)
Per equità:
11.45% (115.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|174
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|100
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.56 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +167.65 USD
Massima perdita consecutiva: -8.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
12
91%
3%
15.55
14.72
USD
USD
11%
1:500