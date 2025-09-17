- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
36 (58.06%)
Loss Trade:
26 (41.94%)
Best Trade:
195.55 USD
Worst Trade:
-113.56 USD
Profitto lordo:
880.95 USD (209 544 pips)
Perdita lorda:
-990.66 USD (350 398 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (607.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
607.44 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
34.73%
Massimo carico di deposito:
61.79%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
36 (58.06%)
Short Trade:
26 (41.94%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.77 USD
Profitto medio:
24.47 USD
Perdita media:
-38.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-648.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.35 USD (12)
Crescita mensile:
-9.61%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.86 USD
Massimale:
725.16 USD (42.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.78% (725.16 USD)
Per equità:
23.34% (323.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-120
|BTCUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-107K
|BTCUSD
|-34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +195.55 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +607.44 USD
Massima perdita consecutiva: -648.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
